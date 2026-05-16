Cụm thi đua số 7 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua năm 2026

PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
(GLO)- Chiều 15-5, tại phường Pleiku, Cụm thi đua số 7 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2026.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 10 xã, phường thuộc Cụm thi đua số 7.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 7 giai đoạn 2026-2030; kế hoạch hoạt động năm 2026 và nội dung giao ước thi đua.

Theo đó, năm 2026, các đơn vị tập trung triển khai chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các đơn vị cũng thống nhất tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Hội; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, khởi nghiệp sáng tạo; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; đồng thời, phấn đấu phát triển 450 hội viên mới trong năm 2026.

Trong năm, Cụm thi đua số 7 dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; trao sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo tại xã Kon Gang và xã Đak Đoa.

Cụm thi đua số 7 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, đại diện Hội LHPN 10 xã, phường thuộc Cụm thi đua số 7 gồm: Pleiku, Biển Hồ, Thống Nhất, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú, Gào, Bàu Cạn, Kon Gang và Đak Đoa đã ký kết giao ước thi đua năm 2026 với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào "Bình dân học vụ số"; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình "Gia đình số".

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

(GLO)- Tối 21-3, Cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thống Nhất tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

