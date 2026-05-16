Cụm thi đua số 7 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua năm 2026

(GLO)- Chiều 15-5, tại phường Pleiku, Cụm thi đua số 7 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2026.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 10 xã, phường thuộc Cụm thi đua số 7.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 7 giai đoạn 2026-2030; kế hoạch hoạt động năm 2026 và nội dung giao ước thi đua.

Theo đó, năm 2026, các đơn vị tập trung triển khai chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các đơn vị cũng thống nhất tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Hội; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, khởi nghiệp sáng tạo; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; đồng thời, phấn đấu phát triển 450 hội viên mới trong năm 2026.

Trong năm, Cụm thi đua số 7 dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; trao sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo tại xã Kon Gang và xã Đak Đoa.

Cụm thi đua số 7 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, đại diện Hội LHPN 10 xã, phường thuộc Cụm thi đua số 7 gồm: Pleiku, Biển Hồ, Thống Nhất, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú, Gào, Bàu Cạn, Kon Gang và Đak Đoa đã ký kết giao ước thi đua năm 2026 với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.