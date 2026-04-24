Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: M.P

Tại chương trình, gần 300 hội viên phụ nữ đến từ 11 thôn, làng trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng; phòng ngừa bạo lực trên không gian mạng đối với phụ nữ và trẻ em.

Cùng với đó, các hội viên còn được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống, cũng như thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Ra mắt mô hình "Gia đình số" tại 11 thôn, làng. Ảnh: M.P

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê đã công bố quyết định thành lập 11 mô hình “Gia đình số” tại các thôn, làng; ra mắt Ban điều hành và thông qua quy chế hoạt động của mô hình.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số ở cơ sở, hướng tới xây dựng mỗi gia đình trở thành một “tế bào số”, chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý đời sống, tiếp cận dịch vụ công và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

