Gia Lai triển khai các giải pháp phòng - chống bạo lực học đường

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mục tiêu là bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đồng thời, tăng cường phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến bạo lực học đường.

Tỉnh cũng chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Ảnh: Hồ Điểm

Đáng chú ý, 100% cơ sở giáo dục phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội; triển khai giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; công khai kênh tiếp nhận thông tin để kịp thời phát hiện, can thiệp, hỗ trợ học sinh khi xảy ra vụ việc liên quan...

Đồng thời, các trường xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa, ký cam kết bảo đảm an ninh, trật tự với chính quyền và công an địa phương; phấn đấu đến năm 2030 có 100% cơ sở giáo dục có phòng tư vấn học đường và cán bộ phụ trách đạt chuẩn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng tăng cường kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống, kiểm soát cảm xúc và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tăng cường tư vấn học đường, công tác xã hội; tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến bạo lực học đường.

Đồng thời, duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường, chính quyền và công an địa phương nhằm bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Sở Y tế hỗ trợ tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và can thiệp đối với học sinh có nguy cơ bị bạo lực; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm soát nội dung văn hóa có yếu tố bạo lực; Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát thông tin trên môi trường mạng…