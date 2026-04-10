Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai triển khai các giải pháp phòng - chống bạo lực học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mục tiêu là bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đồng thời, tăng cường phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến bạo lực học đường.

Tỉnh cũng chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh công tác giảng dạy, các trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Ảnh: Hồ Điểm

Đáng chú ý, 100% cơ sở giáo dục phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội; triển khai giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; công khai kênh tiếp nhận thông tin để kịp thời phát hiện, can thiệp, hỗ trợ học sinh khi xảy ra vụ việc liên quan...

Đồng thời, các trường xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa, ký cam kết bảo đảm an ninh, trật tự với chính quyền và công an địa phương; phấn đấu đến năm 2030 có 100% cơ sở giáo dục có phòng tư vấn học đường và cán bộ phụ trách đạt chuẩn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng tăng cường kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống, kiểm soát cảm xúc và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tăng cường tư vấn học đường, công tác xã hội; tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến bạo lực học đường.

Đồng thời, duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường, chính quyền và công an địa phương nhằm bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Sở Y tế hỗ trợ tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và can thiệp đối với học sinh có nguy cơ bị bạo lực; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm soát nội dung văn hóa có yếu tố bạo lực; Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát thông tin trên môi trường mạng…

Đánh giá bài viết

Khơi dậy hứng thú học toán cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Ngày 29-3 vừa qua, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Toán học mở - Gia Lai 2026 (MOD 2026) với chủ đề "Toán học và Hy vọng", thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia.

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

