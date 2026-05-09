12 trường học tại xã Ia Pa kiến nghị tháo gỡ khó khăn về dạy và học

(GLO)- Ngày 8-5, UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị và các trường học trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình hoạt động lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Hội nghị do đồng chí Rơ Chăm La Ni-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Lê Tiến Mạnh-Chủ tịch UBND xã Ia Pa đồng chủ trì. Tham dự có đại diện các phòng, ban chuyên môn của xã cùng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ia Pa.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo xã Ia Pa với các đơn vị trường học trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện toàn xã Ia Pa có 12 đơn vị trường học với 177 lớp và 6.024 học sinh. Sau sáp nhập, công tác quản lý, tổ chức dạy học cơ bản ổn định, các hoạt động giáo dục được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều khó khăn trong công tác dạy và học: tình trạng thiếu giáo viên ở một số cấp học, môn học; thiếu cán bộ quản lý tại một số trường. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở nhiều nhà trường còn thiếu và xuống cấp; một số phòng học, phòng chức năng và khu vệ sinh chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Các trường kiến nghị cấp trên quan tâm bổ sung biên chế giáo viên, đầu tư xây dựng phòng học bộ môn, sửa chữa các hạng mục xuống cấp và bổ sung thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo xã Ia Pa ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc duy trì ổn định hoạt động dạy và học sau sáp nhập.

Đồng thời đề nghị các trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số; chủ động rà soát những khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

UBND xã cũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn tăng cường tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.