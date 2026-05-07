Gia Lai: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên là cán bộ cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Cùng với đó là các chuyên đề: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của một số luật liên quan đến QP-AN; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; Thứ tự di chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng…

Ngoài ra, các học viên còn được luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1.

Lớp học nhằm giúp học viên nắm vững các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN.

Trên cơ sở đó, các học viên vận dụng tham mưu, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên từng cương vị công tác, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.