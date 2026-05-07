Gia Lai: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

(GLO)- Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP-AN) tỉnh Gia Lai vừa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN dành cho đối tượng 3, khóa 4 năm 2026.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên là cán bộ cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Cùng với đó là các chuyên đề: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của một số luật liên quan đến QP-AN; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; Thứ tự di chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng…

Ngoài ra, các học viên còn được luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp học nhằm giúp học viên nắm vững các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN.

Trên cơ sở đó, các học viên vận dụng tham mưu, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên từng cương vị công tác, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm "80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân"

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

