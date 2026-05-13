Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: giảm 48 vụ (15%), giảm 25 người chết (11,01%) và giảm 94 người bị thương (43,93%).

Để đạt được kết quả trên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

CSGT tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền về công tác bảo đảm TTATGT tại các trường học.

Thời gian qua, Phòng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Trên lĩnh vực giao thông đường bộ, cán bộ chuyên trách của đơn vị đã cung cấp 226 lượt thông tin, hình ảnh cho các cơ quan truyền thông.

Đồng thời, đơn vị đăng tải 240 lượt tin, bài trên website Cục CSGT, trang thông tin điện tử Công an tỉnh, các nền tảng mạng xã hội như OA Zalo ATGT, Facebook, Fanpage và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lực lượng CSGT đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 200 khu dân cư với hơn 70.000 lượt người tham gia; 150 trường học với khoảng 100.000 giáo viên, học sinh; 16 cơ sở tôn giáo với hơn 2.000 chức sắc, tín đồ tham dự.

CSGT phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn khi tham gia giao thông.

Qua các hoạt động tuyên truyền, đơn vị đã trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm cùng 1.213 phần quà gồm đồng phục, áo mưa, móc khóa, sách giáo khoa và đồ dùng học tập nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã lắp đặt 8 pano tuyên truyền, sửa chữa 11 pano bị hư hỏng sau bão số 13 năm 2025; treo 29 băng rôn và 1.500 poster tuyên truyền; tổ chức khoảng 2.000 lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến giao thông trọng điểm; in và phát 20.000 tờ rơi, poster về phòng, chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, Phòng CSGT phối hợp với Báo và đài phát thanh, truyền hình Gia Lai xây dựng phim tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông bằng 3 thứ tiếng Kinh, Jrai và Bahnar để phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở và khu vực tiếp công dân.