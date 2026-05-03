Toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người trong ngày 2-5

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo NDO, Công Thương)

(GLO)- Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) thông tin: Trong ngày 2-5, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với cùng ngày 2-5-2025, số vụ tai nạn giảm 13 vụ, số người chết giảm 12 người và số người bị thương giảm 4 người.

Toàn bộ các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ. Lĩnh vực đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ tai nạn nào.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: NDO

Qua tuần tra, kiểm soát, toàn lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 17.257 trường hợp, lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp. Trong đó, thông qua hệ thống giám sát phát hiện (thông báo phạt nguội) 1.037 trường hợp vi phạm, lập biên bản 41 trường hợp; thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.190 trường hợp vi phạm, lập biên bản 416 trường hợp.

Qua tiếp nhận tin báo vi phạm từ phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, người dân cung cấp, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 8 trường hợp, lập biên bản 9 trường hợp.

Trên lĩnh vực đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp, phạt tiền ước tính hơn 40,15 tỷ đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ 67 ô tô, 3.872 mô tô và 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 2.149 trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu về nồng độ cồn; chở quá số người quy định; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; vi phạm về tốc độ; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; tự ý cải tạo phương tiện; đón trả khách không đúng nơi quy định...

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

