Hơn 3.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 1-5

(GLO)- Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, cả nước có hơn 3.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, có 3.118 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cùng với đó còn có 2.905 trường hợp vi phạm tốc độ; 109 trường hợp chở quá số người quy định...

Lực lượng Cảnh sát Giao thông duy trì cường độ kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày 1-5, cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 23 người tử vong và 37 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết (tăng 1 vụ và 1 người chết so với cùng kỳ). Lĩnh vực giao thông đường thủy không xảy ra tai nạn trong ngày 1-5.

So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ số này đều giảm sâu: giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, trong đó đã lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp; tạm giữ 55 xe ô tô, 3.459 xe mô tô và 308 phương tiện khác; tước 415 giấy phép lái xe các loại.