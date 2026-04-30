Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Cụ thể, theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày 30-4, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người (giảm 33 vụ, giảm 18 người chết và giảm 29 người bị thương so với ngày nghỉ đầu tiên của dịp lễ 30-4 và 1-5-2025).

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện trong ngày 30-4. Ảnh: SK&ĐS

Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy không ghi nhận tai nạn, trong đó đường sắt giảm 1 vụ so với cùng kỳ, còn đường thủy không tăng, không giảm.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an các địa phương đã xử lý 13.109 trường hợp vi phạm; tạm giữ 70 ô tô, 2.469 mô tô và 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe (GPLX), đồng thời trừ điểm GPLX đối với 1.902 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là về nồng độ cồn; tốc độ; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; đón, trả khách sai quy định; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; vi phạm ma túy.

Tương tự, trên các tuyến cao tốc, lực lượng tuần tra, kiểm soát thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp; tước GPLX 2 trường hợp, trừ điểm GPLX 51 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 320 trường hợp.

Đối với lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 217 trường hợp vi phạm; đường sắt phát hiện và lập biên bản xử lý 85 trường hợp vi phạm.