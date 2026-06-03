Bàn giao đối tượng có dấu hiệu lừa đảo cho Công an TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Ngày 2-6, Công an xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao Trần Văn Thuật (SN 1981, trú tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác xác minh theo quyết định truy tìm đã được ban hành trước đó.

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông L.V.B. (SN 1983, trú tại TP Cần Thơ) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Văn Thuật.

Đối tượng Trần Văn Thuật tại cơ quan Công an.

Theo nội dung đơn tố cáo, đầu năm 2023, thông qua mối quan hệ quen biết, Thuật tự giới thiệu có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và có khả năng tác động để giúp ông B. trúng thầu dự án nạo vét tuyến luồng thủy nội địa sông Cỏ May - Cửa Lấp.

Để thực hiện việc này, Thuật yêu cầu ông B. chuyển trước 500 triệu đồng với lý do chi phí “ngoại giao”, đồng thời cam kết trong vòng 60 ngày sẽ bàn giao dự án. Trường hợp không thực hiện được, Thuật sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.

Tin tưởng những lời hứa hẹn trên, ngày 11-5-2023, ông B. đã trực tiếp giao cho Thuật 500 triệu đồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thuật không thực hiện được như cam kết. Dù ông B. nhiều lần yêu cầu hoàn trả, nhưng Thuật chỉ trả lại 150 triệu đồng, còn 350 triệu đồng cho đến nay.

Từ nội dung tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định truy tìm Trần Văn Thuật để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Hòa Hội phát hiện Thuật xuất hiện tại địa phương nên đã tiến hành làm việc và bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, làm rõ.