Truy tìm đối tượng nghi trộm cắp xe máy ở phường Pleiku

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định truy tìm người với Lê Văn Thiện (SN 1996, trú tại thôn Bình Trang, xã Ia Hiao) để điều tra vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 5-8-2025, tại khu vực vỉa hè trước Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Pleiku) đã xảy ra một vụ mất trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade không có người trông coi.

Đối tượng Thiện nghi liên quan đến vụ trộm cắp xe máy ở vỉa hè phường Pleiku. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình xác minh, truy vết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Thiện có nghi vấn liên quan đến vụ án hình sự trộm cắp tài sản trên. Đây là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Tuy nhiên, hiện đối tượng không có mặt ở địa phương, không rõ đang ở đâu nên đã tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các đơn vị phối hợp truy tìm, khi tìm thấy Thiện liên hệ đơn vị tại 457 Hùng Vương, tổ 4 Phù Đổng, phường Pleiku, gặp điều tra viên thụ lý vụ án Võ Tá Ngọc, SĐT: 0987.145179.