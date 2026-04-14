Truy tìm đối tượng nghi trộm cắp xe máy ở Kông Chro

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tìm đối tượng Đinh Tăng (SN 2006, trú tại làng Pyang, xã Kông Chro) liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22-12-2025, tại khu vực làng Hle Ktu (xã Kông Chro) xảy ra vụ mất trộm xe máy. Công an xã Kông Chro phối hợp cùng lực lượng liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đối tượng Đinh Tăng nghi vấn trộm cắp xe máy ở xã Kông Chro. Ảnh: ĐVCC

Qua điều tra, cơ quan Công an nghi vấn Tăng là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp nói trên. Tuy nhiên, Tăng không có mặt ở địa phương và không thể liên lạc.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng trên, đề nghị thông báo cho điều tra viên Trịnh Hoàng Vĩ (SĐT 0906.524.234) hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.