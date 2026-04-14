Truy tìm đối tượng nghi trộm cắp xe máy ở Kông Chro

LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tìm đối tượng Đinh Tăng (SN 2006, trú tại làng Pyang, xã Kông Chro) liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22-12-2025, tại khu vực làng Hle Ktu (xã Kông Chro) xảy ra vụ mất trộm xe máy. Công an xã Kông Chro phối hợp cùng lực lượng liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ.

doi-tuong-dinh-tang-nghi-van-trom-cap-xe-may-o-xa-kong-chro-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Đinh Tăng nghi vấn trộm cắp xe máy ở xã Kông Chro. Ảnh: ĐVCC

Qua điều tra, cơ quan Công an nghi vấn Tăng là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp nói trên. Tuy nhiên, Tăng không có mặt ở địa phương và không thể liên lạc.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng trên, đề nghị thông báo cho điều tra viên Trịnh Hoàng Vĩ (SĐT 0906.524.234) hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

null