Truy xét nhanh đối tượng trộm cắp xe máy của người dân

(GLO)- Sáng 10-4, Công an xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hồ Hữu Bình (SN 2001, trú tại tổ 2, xã Đức Cơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9-4, anh L.T.B. (SN 1996, trú tại làng Pnuk, xã Đức Cơ) đã đến Công an xã trình báo về việc bị mất 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, trị giá hơn 25 triệu đồng.

Đối tượng Bình bị bắt giữ sau khi trộm cắp xe máy của người dân. Ảnh: ĐVCC

Theo anh B., tối 3-4, anh đi làm khuya trở về nhà và sơ suất để chiếc xe ngoài sân, vẫn cắm chìa khóa. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, anh tá hỏa phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian trộm cắp. Tuy nhiên, do công việc đột xuất nên đến ngày 9-4, anh mới đến cơ quan Công an trình báo.

Lãnh đạo Công an xã Đức Cơ đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp với các đơn vị khẩn trương xác minh tại hiện trường và rà soát các đối tượng khả nghi. Qua đó, nổi lên Bình là đối tượng từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc và trở về địa phương từ tháng 6-2025.

Triệu tập Bình lên làm việc ngay trong ngày 9-4, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên. Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 4-4, khi đi bộ ngang qua nhà anh B., đối tượng phát hiện chiếc xe vẫn cắm chìa khóa, không có người trông coi nên đã lấy trộm rồi mang đi cất giấu trong bụi cây.

Hiện, lực lượng Công an đã thu giữ chiếc xe là tang vật. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ma túy đối với Bình, kết quả dương tính.