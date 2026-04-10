Truy xét nhanh đối tượng trộm cắp xe máy của người dân

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 10-4, Công an xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hồ Hữu Bình (SN 2001, trú tại tổ 2, xã Đức Cơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9-4, anh L.T.B. (SN 1996, trú tại làng Pnuk, xã Đức Cơ) đã đến Công an xã trình báo về việc bị mất 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, trị giá hơn 25 triệu đồng.

Đối tượng Bình bị bắt giữ sau khi trộm cắp xe máy của người dân. Ảnh: ĐVCC

Theo anh B., tối 3-4, anh đi làm khuya trở về nhà và sơ suất để chiếc xe ngoài sân, vẫn cắm chìa khóa. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, anh tá hỏa phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian trộm cắp. Tuy nhiên, do công việc đột xuất nên đến ngày 9-4, anh mới đến cơ quan Công an trình báo.

Lãnh đạo Công an xã Đức Cơ đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp với các đơn vị khẩn trương xác minh tại hiện trường và rà soát các đối tượng khả nghi. Qua đó, nổi lên Bình là đối tượng từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc và trở về địa phương từ tháng 6-2025.

Triệu tập Bình lên làm việc ngay trong ngày 9-4, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên. Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 4-4, khi đi bộ ngang qua nhà anh B., đối tượng phát hiện chiếc xe vẫn cắm chìa khóa, không có người trông coi nên đã lấy trộm rồi mang đi cất giấu trong bụi cây.

Hiện, lực lượng Công an đã thu giữ chiếc xe là tang vật. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ma túy đối với Bình, kết quả dương tính.

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

Pháp luật

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Pháp luật

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Pháp luật

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 3 bị cáo lãnh án

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

Pháp luật

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

