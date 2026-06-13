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Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải dưới vực đèo Tô Na

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Khuya 12-6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin trên chiếc xe tải bị rơi xuống vực ở đèo Tô Na.

Trước đó, khoảng 18 giờ 18 phút ngày 12-6, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát giao thông về việc có 1 xe tải 4 chân BKS 78C-018.xx bị rơi xuống vực ở đèo Tô Na (xã Uar).

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Cảnh sát PCCC và CNCH đã dùng kích thủy lực giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải dưới vực đèo Tô Na. Ảnh: ĐVCC

Chiếc xe tải bị biến dạng, tài xế Trần Văn Đã (SN 2000, trú tại tỉnh Đắk Lắk) bị mắc kẹt trong cabin ở vị trí vô lăng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị đến hiện trường. Tại đây, các trinh sát phát hiện tài xế bị kẹt toàn thân ở vô lăng, phần ghế ngồi xô về phía trước khiến nạn nhân không thể di chuyển. 2 chân tài xế cũng bị mắc kẹt ở vị trí chân côn và chân ga.

Tại thời điểm này, nạn nhân vẫn trong tình trạng tỉnh táo, chưa mất ý thức, có vết thương ở chân phải gây mất máu.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 đã nhanh chóng triển khai 2 đội hình sử dụng thiết bị thủy lực cắt các kết cấu xe gây ảnh hưởng tới tài xế.

Sau khi nỗ lực cắt tạo khoảng trống, chân trái tài xế đã được giải cứu. Tuy nhiên, vị trí chân phải mắc kẹt còn phức tạp.

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Tài xế đã được giải cứu thành công sau hơn 4 giờ mắc kẹt. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình trên, khoảng 21 giờ 21 phút cùng ngày, Thượng tá Trần Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp đến hiện trường cùng Đội Công tác Chữa cháy và CNCH chi viện thêm lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp để kịp thời hỗ trợ.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu thành công nạn nhân, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng làm rõ.

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