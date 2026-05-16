Công an phường Hoài Nhơn Đông giải cứu người đàn ông đi lạc trên rừng

(GLO)- Ngày 15-5, Công an phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa giải cứu một người đàn ông 82 tuổi sau nhiều giờ đi lạc tại vùng rừng núi trên địa bàn.

Trước đó, lúc 8 giờ 50 phút ngày 15-5, Công an phường Hoài Nhơn Đông tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Chi (SN 1985, trú khu phố Lương Thọ 3, phường Hoài Nhơn Tây) với nội dung: Vào khoảng 19 giờ ngày 14-5, cha ruột bà là ông Trần K. (SN 1944, trú tổ dân phố Xuân Khánh, phường Hoài Nhơn Đông) cưỡi xe đạp rời khỏi nhà nhưng sau đó không về. Gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức của ông nên trình báo Công an phường để hỗ trợ.

Khu vực rừng núi cạnh hồ Cây Khế (phường Hoài Nhơn Đông) nơi ông K. đi lạc. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường huy động cán bộ chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng người dân và gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin người dân phát hiện chiếc xe đạp của ông K. ở rừng keo gần khu vực hồ Cây Khế (thuộc tổ dân phố Xuân Vinh, phường Hoài Nhơn Đông).

Ông K. đã được lực lượng công an và người dân đưa về nhà an toàn. Ảnh: ĐVCC

Công an phường chia lực lượng thành nhiều nhóm, sử dụng flycam để quan sát địa hình, tập trung tìm kiếm khu vực rừng núi xung quanh vị trí phát hiện xe đạp.

Đến 15 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện ông K. tại khu vực rẫy keo trên núi cao, cách vị trí chiếc xe đạp hơn 1 km. Thời điểm phát hiện, nạn nhân trong tình trạng kiệt sức vì đói khát.

Ông K. sau đó đã được mọi người cõng ra khỏi rừng, bàn giao để gia đình chăm sóc. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, đến tối cùng ngày sức khỏe ông đã ổn định.