Công an xã Ân Hảo hỗ trợ giải cứu cô gái bị lừa sang Campuchia

(GLO)- Ngày 10-2, chị Trần Thị Thu Diễm (SN 2006, trú xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) đã được đoàn tụ với gia đình để đón Tết trong niềm vui, hạnh phúc sau thời gian bị lừa sang Campuchia.

Trước đó, ngày 8-2, Công an xã Ân Hảo phát hiện trên mạng xã hội có thông tin kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ chị Diễm - nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo đưa sang Campuchia. Thời điểm này, chị đã được một số người Việt Nam hỗ trợ trốn khỏi khu vực lừa đảo nhưng không biết cách trở về nhà.

Gia đình ông Trần Văn Bạn đến Công an xã Ân Hảo cám ơn lực lượng Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ân Hảo đã tiến hành xác minh và làm việc với gia đình. Ông Trần Văn Bạn (SN 1975, trú xã Vạn Đức), cha của chị Diễm, cho biết vào tháng 12-2025, do tìm việc làm qua mạng, chị Diễm đã bị lừa sang Campuchia. Trong thời gian đó, gia đình liên tục nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng tiền chuộc để đưa chị về nước, nhưng không đủ khả năng chi trả.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, diễn biến nhanh và nguy cơ mất dấu thông tin về vị trí nạn nhân, nhất là khi chị Diễm không có giấy tờ tùy thân, không người quen, không phương tiện liên lạc cá nhân, Công an xã Ân Hảo đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ. Lực lượng công an duy trì liên lạc với các nguồn tin, đồng thời hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, theo dõi sát hành trình di chuyển, lựa chọn điểm đến an toàn và bố trí người, phương tiện hỗ trợ.

Đến sáng 10-2, chị Trần Thị Thu Diễm đã được đưa về nhà an toàn. Ông Trần Văn Bạn xúc động chia sẻ: “Không ngờ ngay trước thềm Tết Nguyên đán, gia đình tôi lại được đoàn tụ với con gái. Không có niềm vui nào lớn hơn khi con được trở về bình an. Gia đình tôi vô cùng biết ơn lực lượng Công an đã tận tình giúp đỡ”.