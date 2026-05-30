Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người DTTS bằng 1/2 bình quân chung của tỉnh; vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh: M.T

Đồng thời, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% thôn có đường trục chính được cứng hóa; 100% thôn có đường ô tô kết nối với trung tâm xã hoặc các trục đường chính, quốc lộ, tỉnh lộ được rải nhựa hoặc bê tông bảo đảm đi lại quanh năm.

100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 20% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 100% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; có 40% lao động người DTTS biết làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Ngoài ra, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu có 80% số hộ nông dân người DTTS làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; 70% lễ hội truyền thống tiêu biểu được phục hồi, tổ chức thường niên gắn với phát triển du lịch; 100% xã vùng DTTS có công chức văn hóa - xã hội được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 100% đối tượng thụ hưởng có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định được vay vốn tín dụng chính sách xã hội.

Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 70% lễ hội truyền thống tiêu biểu được phục hồi, tổ chức thường niên gắn với phát triển du lịch. Ảnh: M.T

Thêm vào đó, bảo đảm 100% các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, các xã biên giới có nhu cầu được đầu tư các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để dạy và học.

Từng bước nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ Internet, hạ tầng số của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Đến năm 2045, thu nhập bình quân của người DTTS đạt trên 1/2 bình quân chung của cả nước; cơ bản không còn hộ nghèo; người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Hướng đến mục tiêu trên, tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ then chốt.

Cùng với đó là 5 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện, bao gồm: nâng cao nhận thức về công tác dân tộc; đảm bảo nguồn lực thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc; kiện toàn bộ máy, đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, chính sách thực hiện Chiến lược công tác dân tộc…