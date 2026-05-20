Kịp thời kiến nghị cấp giấy khai sinh cho bé trai 8 tháng tuổi nằm viện

(GLO)- Ngày 18-5, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 10-Gia Lai cho biết vừa kiến nghị UBND xã Đak Đoa cấp giấy khai sinh cho trường hợp một bé trai 8 tháng tuổi đang nằm viện vì sốt xuất huyết cấp.

Trước đó, Viện KSND khu vực 10-Gia Lai đã rà soát các trường hợp có liên quan đến Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-5-2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đại diện Viện KSND khu vực 10-Gia Lai trao giấy khai sinh cho mẹ của cháu Minh. Ảnh: ĐVCC

Qua đó, đơn vị đã phát hiện trường hợp cháu Nguyễn Hồ Nhật Minh (sinh ngày 6-9-2025, trú tại thôn Hlâm, xã Đak Đoa) chưa có giấy khai sinh.

Ngày 8-5, cháu Minh nhập viện vào Trung tâm Y tế Đak Đoa để cấp cứu và điều trị vì sốt xuất huyết cấp. Tuy nhiên, vì chưa có giấy khai sinh dẫn đến không có bảo hiểm y tế, cháu không được hưởng chế độ chăm sóc y tế miễn phí dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Được biết, gia đình của cháu Minh có hoàn cảnh khó khăn, cha đi làm ăn xa, mẹ thất lạc giấy tờ tùy thân và không hiểu biết pháp luật nên đã không thể làm thủ tục xin cấp giấy khai sinh cho cháu.

Viện KSND khu vực 10-Gia Lai xác định đây không chỉ là trường hợp vướng mắc hành chính mà còn xâm phạm đến quyền con người của đối tượng yếu thế được pháp luật bảo vệ.

Do đó, đơn vị đã thực hiện việc kiến nghị, yêu cầu UBND xã Đak Đoa khắc phục, tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh ngay cho cháu. Qua đó, đến ngày 11-5, cháu Minh đã có giấy khai sinh và 1 ngày sau đó đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng chế độ đúng đối tượng.

Hiện cháu Minh đã hồi phục sức khỏe và xuất viện trở về nhà. Mẹ cháu bé là chị Hồ Thị Ngọc Quỳnh (SN 2003) đã viết thư tay cảm ơn tinh thần trách nhiệm của cán bộ Viện KSND khu vực 10-Gia Lai.