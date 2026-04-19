Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

“Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Bình Phú tham dự.



Theo nội dung vụ án giả định, khoảng 16 giờ ngày 19-11-2025, tại khu vực cổng Trường THCS Tây Phú, Vương Ngọc Ninh giao cho Nguyễn Anh Nhiên 10 gói ma túy nhỏ và 5 điếu thuốc lá tự cuốn có chứa “cỏ Mỹ” để mang đi bán kiếm lời.

Khi Nhiên vừa nhận ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Ninh tại phòng trọ, thu giữ nhiều gói nghi là ma túy cùng các tang vật liên quan.

Bị cáo Ninh khai nhận nguồn gốc số ma túy là được Ninh mua qua mạng xã hội Telegram của tài khoản “Anh Hai Say Fly” để bán kiếm lời.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Tỉnh đoàn

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ hơn 28,9 g, là chất XLR-11N (còn gọi là “cỏ Mỹ”). Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vương Ngọc Ninh 12 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số ma túy còn lại và sung công quỹ Nhà nước các tang vật liên quan.

Phiên tòa được xây dựng với đầy đủ các bước tố tụng, từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Ảnh: Tỉnh đoàn

Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” được xây dựng với đầy đủ các bước tố tụng, từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án; giúp đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận, hiểu rõ quy định của pháp luật cũng như hậu quả, hệ lụy của hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Đoàn viên thanh niên tham dự phiên tòa. Ảnh: Tỉnh đoàn

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên của các đơn vị; tập trung vào các nội dung như Luật Phòng, chống ma túy, Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng và các quy định liên quan đến phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo kế hoạch, các phiên tòa giả định tiếp tục được tổ chức tại phường Pleiku và xã Vân Canh.