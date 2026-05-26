2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở TP. Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) đã mua của 1 đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn và 7 hộp tiếp đạn.

Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình ở thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Hội đồng xét xử tuyên án tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Luận

Đến tháng 11-2025, Phạm Anh Tài rủ Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú) để lấy tiền tiêu xài.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-1-2026, khi đến Phòng Giao dịch Trà Bá - Vietcombank Chi nhánh Gia Lai, Tài rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, Ân rút khẩu súng K54 đã lắp 6 viên đạn mang theo từ trước để uy hiếp, đe dọa, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bắn. 2 đối tượng đã cướp được số tiền gần 1,9 tỷ đồng rồi trốn thoát.

Sau 18 ngày khẩn trương điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng gây án, làm rõ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo mang tính tổ chức, manh động, liều lĩnh khi sử dụng súng quân dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản, có sự cấu kết và phân công vai trò chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đến thực hiện và che giấu hành vi phạm tội.

Đồng thời, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tại tòa, Phạm Anh Tài khai nhận: Trong thời gian trốn truy nã, bị cáo từng tham gia hoạt động bảo kê, thu tiền. Khi đồng bọn ở Quảng Ngãi bị bắt, không còn "tay chân" hỗ trợ bảo kê nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để kiếm tiền.

Bị cáo Lê Văn Ân cũng cho biết: Ban đầu, bị cáo đã từ chối đồng ý đi cướp ngân hàng với Tài do hiểu rằng chưa có ai cướp tiền ngân hàng mà trốn thoát thành công. Thế nhưng do Tài thuyết phục lần hai và trong lúc kẹt tiền, nợ nần nên đồng ý đi cướp ngân hàng.

Nói lời sau cùng, Phạm Anh Tài xin dùng căn nhà trị giá khoảng 1 tỷ đồng (đứng tên người khác) mua trước đó để khắc phục phần hậu quả; đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Văn Ân. Về phần mình, bị cáo Ân bày tỏ ăn năn, hối cải và mong được giảm nhẹ án để sớm trở về với gia đình.

Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội "Cướp tài sản", 9 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", 7 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng chung hình phạt là 30 năm tù, tính từ ngày 6-2-2026.

Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên án 15 năm tù về tội "Cướp tài sản", 6 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", 5 năm tù về tội "Rửa tiền". Tính chung tổng hình phạt là 26 năm tù, tính từ ngày 6-2-2026.

2 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù. Ảnh: Ngọc Luận

​Phiên tòa được Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình đã thu hút đông đảo người dân theo dõi; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về hậu quả pháp lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm pháp luật.