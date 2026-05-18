Công an xã Ia Grai liên tiếp phá 2 vụ án ma túy

(GLO)- Công an xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa triệt phá 2 vụ án liên quan đến ma túy, bắt giữ 4 đối tượng về các hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 14-5, Công an xã Ia Grai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng đang có biểu hiện nghi vấn ở một nhà rẫy tại làng Mèo.

Công an xã Ia Grai bắt giữ Hiếu và Đại khi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Tường Văn

Công an xã Ia Grai đã triển khai lực lượng kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Văn Đại (SN 1993, cùng trú tại xã Ia Grai) đang sử dụng ma túy tại phòng bếp.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 1 gói giấy bạc bên trong chứa chất bột màu trắng. Kiểm tra trên người của Hiếu, các trinh sát phát hiện có 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu ở thôn Thắng Trạch 1 (xã Ia Grai), lực lượng Công an đã thu giữ thêm 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy đá mua về để sử dụng.

2 đối tượng Chương và Trung mua ma túy vào nhà nghỉ để sử dụng. Ảnh: Tường Văn

Cũng trong rạng sáng 14-5, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường ở địa bàn, Công an xã Ia Grai phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trước nhà nghỉ T.Đ. (đường Trần Phú, tổ 4, xã Ia Grai).

Qua kiểm tra, Công an xã Ia Grai xác định 2 đối tượng là Puih Chương (SN 2004) và Dương Văn Trung (SN 2003, cùng trú tại xã Ia Krái). Kiểm tra trong cốp xe máy 2 đối tượng đang sử dụng, tổ công tác phát hiện có 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy.

Chương và Trung cất giấu ma túy cùng dụng cụ sử dụng trong cốp xe. Ảnh: Tường Văn

Làm việc với cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận trước đó đã góp tiền mua 1 gói ma túy rồi thuê phòng tại nhà nghỉ T.Đ. để cùng nhau sử dụng. Số ma túy chưa sử dụng hết, các đối tượng cất trong cốp xe, chuẩn bị ra khỏi nhà nghỉ thì bị Công an xã phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.