Điều tra vụ 2 nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi trên quốc lộ 1 khiến học sinh lớp 9 tử vong

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, rượt đuổi trên quốc lộ 1 trong đêm dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây xôn xao dư luận.

Chiều 11-5, mạng xã hội Facebook xôn xao trước clip ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao, dẫn đến tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin trên clip, vụ việc xảy ra vào 0 giờ 11 phút ngày 8-5 tại trạm thu phí BOT Nam Bình Định trên quốc lộ 1, đoạn qua phường An Nhơn Nam.

Xe máy do nạn nhân điều khiển mài trên mặt đường tóe lửa. Ảnh chụp màn hình

Ngày 12-5, một nguồn tin cho hay, vụ việc đã được Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý điều tra.

Theo nguồn tin cho biết, vụ tai nạn này liên quan đến việc tụ tập để giải quyết mâu thuẫn của 2 nhóm với tổng cộng hơn 20 thanh thiếu niên, chủ yếu cư trú ở địa bàn thị xã An Nhơn (cũ). Các thanh thiếu niên tuổi đời từ 15 đến 19.

Cụ thể, tối 7-5, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, N.T.P. (SN 2009, trú phường Bình Định) và N.H.N. (SN 2009, trú phường An Nhơn Nam) đã hẹn đánh nhau tại khu vực quảng trường phường Bình Định. Sau đó cả hai rủ thêm nhiều thanh thiếu niên khác tham gia, với mỗi nhóm đều có hơn 10 người.

Khuya cùng ngày, nhóm của N. phát hiện nhóm của P. di chuyển qua khu vực quảng trường phường Bình Định nên mang theo hung khí, cưỡi xe máy truy đuổi. Nhóm của P. sau đó bỏ chạy trên quốc lộ 1 và tiếp tục bị nhóm của N. rượt đuổi. Lúc nhóm của P. chạy xe máy qua trạm thu phí BOT Nam Bình Định thì xảy ra vụ tai nạn.

Khu vực trạm thu phí BOT Nam Bình Định nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Nạn nhân là em H.N.B. (SN 2011, học sinh lớp 9, trú thôn Trương Định 1, xã Bình An). Nguyên nhân ban đầu được xác định do B. trong lúc điều khiển xe máy chở theo 2 thanh thiếu niên khác đã tông vào barie tại làn ô tô của trạm thu phí, làm cả 3 ngã xuống đường.

Nạn nhân bất tỉnh tại chỗ, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Nhơn nhưng tử vong sau đó.

Vụ tai nạn được camera ghi lại. Clip: Thanh Như

Lực lượng Công an đã xác định được danh tính hầu hết các thanh thiếu niên tham gia vụ việc và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng trường hợp để xử lý theo quy định.