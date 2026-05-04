Ô tô va chạm xe máy trên quốc lộ 14 khiến 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 18 giờ 40 phút ngày 3-5 trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận thôn 3, xã Chư Păh.
Thời điểm trên, chị P.T.T.N. (SN 1977, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển ô tô BKS 82A-031.xx lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Gia Lai đi tỉnh Quảng Ngãi đã va chạm với xe máy BKS 77C1-328.xx do anh V.X.H. (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Chư Păh) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.
Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Lực lượng Công an đã tạm giữ 2 phương tiện, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.