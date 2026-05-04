Ô tô va chạm xe máy trên quốc lộ 14 khiến 1 người tử vong

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Chư Păh.

Ô tô va chạm với xe máy lưu thông hướng ngược lại khiến 1 người tử vong. Ảnh: Xuân Hiếu

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 18 giờ 40 phút ngày 3-5 trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận thôn 3, xã Chư Păh.

Thời điểm trên, chị P.T.T.N. (SN 1977, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển ô tô BKS 82A-031.xx lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Gia Lai đi tỉnh Quảng Ngãi đã va chạm với xe máy BKS 77C1-328.xx do anh V.X.H. (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Chư Păh) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Xuân Hiếu

Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Lực lượng Công an đã tạm giữ 2 phương tiện, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.