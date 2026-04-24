Truy nã đối tượng không có bằng lái, uống rượu bia gây tai nạn chết người

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định truy nã đối tượng Chơ (SN 2003, trú tại xã Đak Sơmei) có hành vi điều khiển xe máy gây tai nạn chết người. Đáng chú ý, đối tượng không có bằng lái, lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 10-7-2025, Chơ điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 19 đoạn Km 147+450 thuộc thôn 2, xã Đak Đoa, gây tai nạn khiến 1 người tử vong.

Đối tượng Chơ bị truy nã sau khi điều khiển xe máy gây tai nạn chết người. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Chơ có lỗi chính gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, đối tượng điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe theo quy định và trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Chơ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã.

Theo quyết định này, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận, báo cho điều tra viên Hoàng Thành Long thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; SĐT 0914.298277.