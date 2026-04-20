Gia Lai: Vận động đối tượng trốn lệnh truy nã ra đầu thú

(GLO)- Chiều 20-4, Công an xã KDang (tỉnh Gia Lai) cho biết đối tượng Nguyễn Cao Thuần (SN 2001, trú tại thôn Blưng, xã KDang, đối tượng trốn lệnh truy nã từ tháng 2-2025) vừa ra đầu thú.

Trước đó, tối 13-2-2023, tại thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa cũ), Nguyễn Cao Thuần cùng 30 đối tượng khác có hành vi tập trung đông người, sử dụng hung khí tham gia đánh nhau gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn nơi công cộng.

Đối tượng Thuần đã ra đầu thú sau khi trốn lệnh truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: My Hà

Nhóm đối tượng này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đak Đoa khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Thuần đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, ngày 11-2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đak Đoa đã phát lệnh truy nã đối với Thuần.

Sau một thời gian bỏ trốn, Thuần đã trở về xã KDang. Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã KDang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) vận động đối tượng Thuần đến cơ quan Công an đầu thú vào ngày 19-4.