Cảnh sát Cơ động khống chế 2 đối tượng mang dao, kiếm đi đánh nhau

(GLO)- Sáng 14-4, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) - Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng mang theo dao, kiếm đi đánh nhau bị đơn vị phát hiện, khống chế.

Trước đó, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 12-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ở các khu vực trọng điểm, tổ công tác của Phòng CSCĐ đã phát hiện trên đường Trần Hưng Đạo (phường Pleiku) 1 nhóm khoảng 8 người, đi trên 4 xe máy mang theo hung khí có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

2 đối tượng bị khống chế khi đang mang theo dao, kiếm đi đánh nhau. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác tiến hành áp sát, đến cầu vượt trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku) đã khống chế được 2 đối tượng đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe không có biển kiểm soát.

Trong đó, đối tượng ngồi sau mang theo 1 cây kiếm dài và 1 con dao ngắn. Các đối tượng còn lại mang theo nhiều hung khí đã bỏ chạy về hướng ngã tư Biển Hồ.

Dao và kiếm 2 đối tượng mang theo bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Đấu tranh ban đầu, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng là Y.Đ. (SN 2005) và C. (SN 2009, cùng trú tại làng Chuet 2, phường An Phú). Các đối tượng khai nhận đang rủ nhau mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Pleiku xử lý theo thẩm quyền.

Gia Lai: Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, 3 bị cáo trả giá

(GLO)- Ngày 24-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử, tuyên phạt các bị cáo Kpuih Hóa (SN 2004) 9 năm 6 tháng tù và Siu But (SN 2002) cùng trú xã Ia Ko 9 năm tù; Kpuih Hợi (SN 2007, trú xã Ia Pia) 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”.

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

