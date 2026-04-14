Cảnh sát Cơ động khống chế 2 đối tượng mang dao, kiếm đi đánh nhau

(GLO)- Sáng 14-4, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) - Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng mang theo dao, kiếm đi đánh nhau bị đơn vị phát hiện, khống chế.

Trước đó, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 12-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ở các khu vực trọng điểm, tổ công tác của Phòng CSCĐ đã phát hiện trên đường Trần Hưng Đạo (phường Pleiku) 1 nhóm khoảng 8 người, đi trên 4 xe máy mang theo hung khí có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

2 đối tượng bị khống chế khi đang mang theo dao, kiếm đi đánh nhau. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác tiến hành áp sát, đến cầu vượt trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku) đã khống chế được 2 đối tượng đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe không có biển kiểm soát.

Trong đó, đối tượng ngồi sau mang theo 1 cây kiếm dài và 1 con dao ngắn. Các đối tượng còn lại mang theo nhiều hung khí đã bỏ chạy về hướng ngã tư Biển Hồ.

Dao và kiếm 2 đối tượng mang theo bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Đấu tranh ban đầu, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng là Y.Đ. (SN 2005) và C. (SN 2009, cùng trú tại làng Chuet 2, phường An Phú). Các đối tượng khai nhận đang rủ nhau mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Pleiku xử lý theo thẩm quyền.