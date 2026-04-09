Tạm giữ đối tượng hành hung cụ bà trong quán ăn gây phẫn nộ dư luận

(GLO)- Tối 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Văn Ý (SN 1991, trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Ý chính là đối tượng đã có hành vi hành hung bà T.T.L. (SN 1966, trú phường Quy Nhơn Nam) trong quán bánh bèo gây phẫn nộ dư luận hai ngày nay.

Đối tượng Nguyễn Văn Ý tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7-4, Ý cùng 2 người bạn đi ăn tại quán Bánh bèo nóng Tây Sơn tại địa chỉ 63 Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Tại đây, giữa Ý và bà L. - nhân viên phục vụ của quán - xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo nên Ý dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm, xâm hại sức khỏe, danh dự của bà L.

Đối tượng còn dùng dao hăm dọa, dùng ghế nhựa ném vào người, dùng tay đánh vào đầu và mặt của bà L. gây thương tích. Ý còn rượt đuổi, đánh con trai bà L. là T.M.L. (SN 2001, trú phường Quy Nhơn Nam).

Sự việc diễn ra từ khoảng 4 giờ 30 phút đến 4 giờ 55 phút ngày 7-4, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và sự bất bình trong dư luận. Hành vi của Ý được xác định có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.