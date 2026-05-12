35 giờ phá án bắt đối tượng trộm két sắt, thu giữ hàng trăm triệu đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Sơn Tùng (SN 2001, trú tại xã Ia Boòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản liên quan đến các vụ trộm két sắt trên địa bàn.

Trước đó, tối 3-5, Công an xã Chư Prông nhận được tin báo của chị T.T.T.H. (SN 1980, trú tại thôn 5, xã Chư Prông) về việc gia đình chị sau khi đi du lịch nước ngoài trở về phát hiện bị mất trộm.

Đối tượng Tùng (trái) đã bị bắt giữ sau vụ trộm két sắt lấy đi hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Quang Hào

Theo chị H., trong chiếc két sắt của gia đình chị có nhiều tiền, vàng với trị giá khoảng 400 triệu đồng đã bị lấy trộm.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh - đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường khẩn trương điều tra truy xét.

Lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vận động quần chúng nhân dân, trích xuất camera trên các tuyến đường, làm việc với các đối tượng nghi vấn. Qua đó, nổi lên đối tượng Tùng có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Đến sáng 5-5, sau hơn 34 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Chư Prông và Công an xã Ia Boòng bắt giữ Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Chư Prông, cùng tang vật là hơn 266 triệu đồng, hơn 3.400 đô la Mỹ, trang sức bằng vàng… với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận vào sáng 3-5 đã điều khiển xe máy tiếp cận nhà chị H. Đối tượng mang theo máy cắt cầm tay, rìu, dao rựa, kìm cộng lực… Để che giấu hành vi, Tùng thay quần áo, dựng xe cách xa nhà chị H., đi bộ đến hiện trường, dùng dụng cụ đột nhập vào nhà phá két sắt lấy đi số tài sản trên.

Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật là tiền, vàng trong vụ trộm nhà chị H. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng điều tra vụ án, Tùng còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp khác. Cụ thể vào tháng 12-2024, Tùng đột nhập vào nhà hàng xóm vừa tổ chức đám cưới cho con gái để trộm đi hơn 132 triệu tiền trong thùng đựng tiền mừng đám cưới.

Khoảng đầu tháng 4-2026, đối tượng đã đột nhập nhà dân ở thôn 10, xã Chư Prông, lấy đi khoảng 22 triệu đồng từ két sắt.