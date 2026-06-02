Gia Lai xử lý hàng loạt xe đầu kéo chở tôn cuộn không chằng buộc an toàn

(GLO)- Từ ngày 28 đến 31-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, xử lý hàng loạt tài xế xe đầu kéo chở tôn cuộn không đảm bảo an toàn.

Một cuộn tôn nặng khoảng 8 tấn chở trên xe đầu kéo nhưng chằng buộc sơ sài. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cụ thể, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 28-5, tại Km 4+500 trên quốc lộ 19, đoạn qua phường Quy Nhơn, Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 77R-032.99 do tài xế Lê Đồng V. (trú xã Tuy Phước) điều khiển, chở tôn cuộn trên thùng xe nhưng chằng buộc sơ sài.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V. về lỗi “vận chuyển hàng hóa trên xe có chằng buộc nhưng không đảm bảo an toàn theo quy định”. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 8 - 12 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Tiếp đó, khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, cũng trên tuyến quốc lộ 19 qua phường Quy Nhơn, Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp tục phát hiện và lập biên bản đối với lái xe Nguyễn Ngọc T. (trú xã Tuy Phước) vì điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 77C-091.61 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 77R-010.35 chở tôn cuộn mắc lỗi tương tự.

Từ ngày 28 đến 31-5, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phát hiện, xử phạt tổng cộng 5 trường hợp tài xế xe đầu kéo chở tôn cuộn không đảm bảo an toàn khi lưu thông trên quốc lộ 19, với tổng tiền phạt 50 triệu đồng.

Tôn cuộn chở trên xe đầu kéo rơi xuống mặt đường ngã tư Lê Thanh Nghị - quốc lộ 19 (phường Quy Nhơn) vào chiều 28-5. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ngoài xử lý vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 4 buộc các tài xế có biện pháp chằng buộc lại hàng hóa, đảm bảo đủ điều kiện mới cho phương tiện tiếp tục lưu thông. Cán bộ CSGT cũng phân tích cho người vi phạm nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của hành vi và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Thời gian qua, tình trạng xe đầu kéo chở tôn cuộn, thép cuộn công nghiệp với khối lượng rất lớn nhưng chằng buộc sơ sài, gây bất an cho người dân khi tham gia giao thông. Đặc biệt là khi các phương tiện này hoạt động trên tuyến đường qua khu vực đông dân cư, trong các khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện cao.

Mới đây nhất, vào chiều 28-5, nhiều người dân Quy Nhơn đã có một phen hú vía khi chứng kiến cuộn tôn rơi từ xe đầu kéo xuống mặt đường khu vực ngã tư Lê Thanh Nghị - quốc lộ 19 (phường Quy Nhơn).

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28-5, tài xế Lê Văn P. (SN 1975, trú phường An Nhơn Nam) điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 77F-007.01 kéo rơ-moóc biển kiểm soát 77RM-011.32 chở tôn cuộn từ phường Quy Nhơn Đông xuống cảng Quy Nhơn.

Khi tới ngã tư trên, tài xế thấy hai cháu nhỏ băng qua đường trước đầu xe nên thắng gấp khiến một cuộn tôn với khối lượng trên dưới 8 tấn rời khỏi vị trí, lăn về phía trước xe, đè vỡ thùng đựng dầu nhớt bên hông xe rồi rơi xuống đường. Sự việc rất may không gây thiệt hại về người nhưng khiến nút giao ùn tắc và dầu loang trên mặt đường gây nguy hiểm giao thông.

Tôn cuộn rơi làm vỡ thùng dầu nhớt gắn bên hông xe đầu kéo. Ảnh: Nguyễn Chơn

Qua kiểm tra phương tiện và làm việc với tài xế, Đội CSGT đường bộ số 4 xác định người này đã có hành vi vận chuyển hàng trên xe có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn. Với lỗi trên, tài xế bị xử phạt từ 8 - 12 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), qua vụ việc trên cho thấy một bộ phận doanh nghiệp, tài xế xe đầu kéo trong quá trình vận chuyển, điều khiển phương tiện vẫn còn chủ quan, xem nhẹ công tác đảm bảo an toàn khi chở tôn cuộn, thép cuộn.

Tổng trọng lượng 4 cuộn tôn chở trên xe đầu kéo này lên đến hơn 30 tấn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trong khi đó loại hàng hóa này có khối lượng rất lớn, mỗi cuộn thép công nghiệp có thể nặng đến hàng chục tấn. Khi xe phanh gấp hoặc vào cua, quán tính cực lớn sẽ làm đứt xích chằng, khiến cuộn thép văng mạnh về phía trước, đè nát cabin hoặc rơi xuống đường, dẫn đến các tình huống tai nạn, nguy hiểm giao thông.

“Để phòng ngừa các trường hợp tương tự, lực lượng CSGT triển khai đồng thời các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra tình trạng mất an toàn trong vận chuyển tôn cuộn, thép cuộn.

Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành của các đơn vị vận chuyển và tài xế, ngăn chặn các mối hiểm họa trong loại hình vận chuyển này” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.