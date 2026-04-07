Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông từ sớm, từ xa.

Rà soát toàn diện, làm sạch dữ liệu

Theo Phòng CSGT (Công an tỉnh), toàn tỉnh hiện có hơn 1.760 phương tiện thuộc diện rà soát, chủ yếu là xe ben và sơ mi rơ moóc tự đổ phục vụ vận chuyển vật liệu rời. Đây là nhóm phương tiện hoạt động với tần suất cao, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT nếu không được quản lý chặt chẽ, nhất là các hành vi vi phạm như cơi nới thành thùng xe, chở quá tải, tự ý hoán cải kết cấu.

Trên cơ sở danh sách do Cục CSGT cung cấp, Phòng CSGT phân công cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an cấp xã trực tiếp kiểm tra từng phương tiện. Nội dung kiểm tra được thực hiện toàn diện, từ hồ sơ pháp lý đến kiểm tra thực tế nhằm xác định rõ chủ sở hữu, người sử dụng, tình trạng kỹ thuật và quá trình hoạt động của phương tiện.

Việc kiểm tra hiện trạng được xác định là khâu trọng tâm. Lực lượng CSGT trực tiếp đo kích thước thành thùng, đối chiếu thông số đăng kiểm; kiểm tra kết cấu xe, vị trí lắp đặt biển số, niên hạn sử dụng; đồng thời rà soát việc lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái. Các trường hợp chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên được xác minh, hướng dẫn xử lý theo quy định, bảo đảm quản lý sát thực tế.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông cùng lực lượng Công an cấp xã kiểm tra kết cấu xe tải. Ảnh: K.A

Thượng tá Ngô Đức Hoài - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: Việc tổng rà soát được triển khai với yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống” về dữ liệu, gắn với nguyên tắc “rõ người, rõ xe, rõ trách nhiệm”. Quan điểm là kiểm tra thực chất, không bỏ sót, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT. Cùng với kiểm tra, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tự ý hoán cải, cơi nới thành thùng xe trái phép.

Ngăn vi phạm từ gốc

Qua rà soát, lực lượng CSGT ghi nhận nhiều vi phạm phổ biến như cơi nới thành thùng, chở quá tải, tự ý hoán cải kết cấu, sử dụng phương tiện quá niên hạn hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình. Những hành vi này làm gia tăng nguy cơ TNGT và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Trước thực tế đó, Phòng CSGT chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức cho ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về ATGT đối với các cơ sở kinh doanh vận tải, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa và gara sửa chữa ô tô. Nội dung tập trung vào việc không cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng; không chở hàng quá khổ, quá tải; không độ chế phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, vận động các chủ gara không cải tạo phương tiện khi chưa có đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Ảnh: K.A

Theo trung tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT), tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở là giải pháp mang lại hiệu quả bền vững, giúp chủ phương tiện và cơ sở nhận thức rõ trách nhiệm, từ đó chủ động chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm từ đầu.

Sau khi được tuyên truyền và ký cam kết, nhiều chủ cơ sở đã chủ động chấp hành quy định. Ông Lê Thành Công - chủ gara 3 Công (xã Tây Sơn), cho biết, cơ sở chỉ thực hiện sửa chữa, cải tạo phương tiện khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định; kiên quyết không tiếp nhận các yêu cầu cơi nới, thay đổi kết cấu trái phép.

Cùng với đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tập trung xử lý các hành vi cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải. Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) cho biết, tình trạng vi phạm đã được kéo giảm. Tuy nhiên, công tác kiểm tra vẫn được đơn vị duy trì thường xuyên nhằm ngăn ngừa vi phạm tái diễn.

Đợt tổng rà soát không chỉ xử lý tồn tại trước mắt mà còn tạo nền tảng cho việc quản lý phương tiện theo hướng chặt chẽ, đồng bộ, sát thực tế. Khi dữ liệu được làm sạch, trách nhiệm được xác định rõ, hoạt động vận tải sẽ dần đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm trật tự ATGT bền vững trên địa bàn.