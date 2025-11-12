Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Vụ tai nạn giao thông tại ngã tư ở phường Diên Hồng:

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm

(GLO)- Chiều 12-11, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an xác định chiếc xe tải trong vụ va chạm với xe máy ở ngã tư Hoàng Văn Thụ-Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có giấy phép đi vào đường cấm tại khu vực trên.

Trước đó, khoảng 10 giờ 43 phút cùng ngày, xe tải mang BKS 81H-017.xx do anh T.Q.T (SN 1992, trú tại phường An Khê) điều khiển lưu thông trên đường Trần Phú hướng từ trụ sở Công an tỉnh đi về đường Lê Lai.

Xe tải trong vụ tai nạn được cấp phép để phục vụ công trình làm đường Lê Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến khu vực ngã tư giao với đường Hoàng Văn Thụ, ô tô va chạm với xe máy BKS 81K6-200.xx do ông N.V.T. (SN 1942, trú tại phường Diên Hồng) lưu thông cùng chiều từ bên phải rẽ qua trái, hướng về đường Hoàng Văn Thụ. Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân thắc mắc về việc chiếc xe tải trên là phương tiện vốn bị cấm lưu thông trong đô thị ở khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an xác định chiếc xe này có “giấy cho phép xe ô tô vào đường cấm” do UBND phường Diên Hồng cấp từ ngày 14-10.

Theo đó, chiếc xe tải trên được phép đi vào các đường theo lộ trình từ ngã tư Lý Thái Tổ-Trần Phú, đi đường Trần Phú đến đường Lê Lai đoạn nối Hùng Vương-Hai Bà Trưng và trở ra theo hướng ngược lại.

Được biết, giấy phép này có hiệu lực từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 15-10 đến 31-12-2025 nhằm phục vụ thi công dự án đường Lê Lai, do Ban Quản lý phường Diên Hồng làm chủ đầu tư.

