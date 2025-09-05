Gia Lai: Tài xế bị xử phạt vì điều khiển xe khách vào đường cấm

(GLO)- Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Phước Đ. (SN 1980, trú xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng) về hành vi điều khiển ô tô chạy vào đường cấm.

Trước đó, sáng 4-9, ông T.V.B. (phường Quy Nhơn Nam) phản ánh về việc: Vào tháng 7-2025, ông có ghi lại hình ảnh ô tô khách giường nằm mang biển số 43H-178.xx chạy vào đoạn đường có biển báo cấm trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam.

Tài xế Trần Phước Đ. làm việc tại Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: ĐVCC

“Bức xúc trước việc xe khách chạy vào đường cấm, bắt khách tùy tiện, gây nguy hiểm giao thông nên tôi đã quay lại sự việc, nhưng sau đó lại không biết phản ánh ở đâu. Sau khi thấy thông tin lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh các vi phạm từ phản ánh của bà con nên tôi gửi clip vi phạm, mong muốn cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng xe khách chạy vào đường cấm”, ông B. chia sẻ.

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định tài xế vi phạm là ông Trần Phước Đ. Chiều 4-9, ông Đ. thừa nhận đã thực hiện hành vi vi phạm nói trên vào lúc 14 giờ 17 phút ngày 14-7-2025. Cụ thể, ông điều khiển ô tô khách giường nằm BKS 43H-178.xx đi vào đoạn đường có biển báo hiệu cấm xe ô tô chở khách tại đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam.

Tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm. Ảnh:﻿ ĐVCC



Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Đ. theo quy định tại Điểm i Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, ông Đ. bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.