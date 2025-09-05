Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Tài xế bị xử phạt vì điều khiển xe khách vào đường cấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Phước Đ. (SN 1980, trú xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng) về hành vi điều khiển ô tô chạy vào đường cấm.

Trước đó, sáng 4-9, ông T.V.B. (phường Quy Nhơn Nam) phản ánh về việc: Vào tháng 7-2025, ông có ghi lại hình ảnh ô tô khách giường nằm mang biển số 43H-178.xx chạy vào đoạn đường có biển báo cấm trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam.

1-285.jpg
Tài xế Trần Phước Đ. làm việc tại Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: ĐVCC

“Bức xúc trước việc xe khách chạy vào đường cấm, bắt khách tùy tiện, gây nguy hiểm giao thông nên tôi đã quay lại sự việc, nhưng sau đó lại không biết phản ánh ở đâu. Sau khi thấy thông tin lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh các vi phạm từ phản ánh của bà con nên tôi gửi clip vi phạm, mong muốn cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng xe khách chạy vào đường cấm”, ông B. chia sẻ.

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định tài xế vi phạm là ông Trần Phước Đ. Chiều 4-9, ông Đ. thừa nhận đã thực hiện hành vi vi phạm nói trên vào lúc 14 giờ 17 phút ngày 14-7-2025. Cụ thể, ông điều khiển ô tô khách giường nằm BKS 43H-178.xx đi vào đoạn đường có biển báo hiệu cấm xe ô tô chở khách tại đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam.

2-723.jpg
Tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm. Ảnh:﻿ ĐVCC

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Đ. theo quy định tại Điểm i Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, ông Đ. bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Pháp luật

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Truy tìm người và vật chứng liên quan vụ trộm cắp tài sản tại xã Tuy Phước vào ngày 4-5

Truy tìm người và vật chứng liên quan vụ trộm cắp tài sản tại xã Tuy Phước vào ngày 4-5

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại nhà bà Phan Thị Chẩn ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vào ngày 4-5-2025.

null