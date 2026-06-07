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Tạm giữ 13 đối tượng đánh người, gây rối ở xã Phú Thiện

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ điều khiển xe mang theo hung khí đuổi đánh người tại xã Phú Thiện.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5-6, Công an xã Phú Thiện tiếp nhận tin báo của người dân về việc khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày có 1 nhóm thanh thiếu niên đi xe máy, mang theo hung khí nẹt pô liên tục trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành ở trung tâm xã Phú Thiện.

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13 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự trong vụ gây rối đánh nhau ở xã Phú Thiện. Ảnh: Thành Huy

Không những vậy, nhóm này còn đuổi đánh vợ chồng anh N.V.L. (SN 1996) và chị T.T.T.H. (SN 1999) ở tổ 3, xã Phú Thiện.

Tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ công tác số 7 của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Thiện và các địa phương lân cận khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ các đối tượng có hành vi coi thường pháp luật trên.

Ngay trong ngày 5-6, lực lượng Công an đã triệu tập 17 đối tượng có liên quan và tạm giữ nhiều tang vật gồm 6 xe máy, 2 dao phóng lợn, 1 dao dạng sashimi, 1 gậy gỗ... Các đối tượng hầu hết trú tại phường Ayun Pa, xã Ia Pa và xã Uar.

Nhóm thanh thiếu niên của 3 xã này đã có mâu thuẫn từ trước với một số thanh niên ở xã Phú Thiện.

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Các đối tượng đã mang theo nhiều dao tự chế đi đánh nhau. Ảnh: Thành Huy

Bởi vậy, rạng sáng 5-6, các đối tượng đã tụ tập cùng nhau đi trên quốc lộ 25 qua địa phận xã Phú Thiện để tìm nhóm đối thủ. Khi đang đi trên đường, nhóm này thấy chị H. dùng điện thoại quay phim mình nên đã đe dọa, đuổi đánh 2 vợ chồng chị H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã sàng lọc và ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên trên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

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