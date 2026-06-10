Dán decal phản quang miễn phí cho 22 xe công nông ở Chư A Thai

(GLO)- Ngày 9-6, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT - Công an tỉnh) tổ chức dán decal phản quang miễn phí cho 22 xe công nông.

Trên địa bàn xã Chư A Thai có số lượng lớn phương tiện xe công nông hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số người điều khiển và phương tiện chưa đảm bảo theo quy định, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

22 xe công nông ở Chư A Thai được dán decal phản quang miễn phí. Ảnh: ĐVCC

Nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông, Tổ Cảnh sát trật tự (Công an xã Chư A Thai) đã phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 1 tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho 22 chủ phương tiện xe công nông trên địa bàn.

Các chủ phương tiện cũng đã ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Công an đã tiến hành dán decal phản quang miễn phí cho tất cả các phương tiện trên để tăng khả năng nhận diện khi lưu thông vào ban đêm, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.