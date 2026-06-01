Di lý đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về quy án

(GLO)- Ngày 1-6, Thượng tá Đỗ Hải Quân-Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết: trinh sát vừa di lý và bàn giao đối tượng truy nã Vũ Văn Thỏa (42 tuổi, quê Ninh Bình) cho Trại tạm giam số 1 để chấp hành án phạt tù về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, sau khi bị kết án 7 tháng tù giam, Thỏa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) ra quyết định truy nã từ tháng 8-2024. Quyết tâm không để tội phạm lọt lưới, các trinh sát Phòng PC10 đã kiên trì rà soát, xác minh từ quê nhà của Thỏa ở Ninh Bình cho đến các vùng giáp biên.

Đối tượng Vũ Văn Thỏa ra đầu thú sau một thời gian lẩn trốn tại Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện đối tượng đã trốn sang Campuchia nhưng vẫn âm thầm liên lạc với gia đình qua mạng xã hội. Kiên trì vận động và tác động tâm lý thấu tình đạt lý thông qua người thân, các trinh sát đã thuyết phục thành công đối tượng quay về Việt Nam đầu thú.

Ngay khi Vũ Văn Thỏa xuất hiện tại điểm hẹn ở Thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác Phòng PC10 đã lập tức tiếp nhận, áp giải đối tượng về Gia Lai, hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.