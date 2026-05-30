Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

(GLO)- Sáng 30-5, tại phường Pleiku, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (30 và 31-5) với sự tham gia của 119 công chứng viên và 118 nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề về công chứng điện tử. Ảnh: Huy Toàn

Chương trình bồi dưỡng tập trung cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật về công chứng và các quy định pháp luật có liên quan; chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công chứng điện tử và chuyển đổi số trong lĩnh vực công chứng.

Nội dung bồi dưỡng gồm 3 chuyên đề chính: tổng quan về công chứng điện tử theo Luật Công chứng năm 2024 và một số kỹ năng, cách thức thực hiện quy trình, thủ tục công chứng điện tử; trao đổi, thảo luận về những vướng mắc, bất cập trong quá trình hành nghề công chứng tại địa phương và giải pháp tháo gỡ; hướng dẫn kỹ năng, cách thức thực hành chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và công chứng điện tử trên nền tảng công chứng số IUCHI cùng một số nội dung liên quan.