Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Tại đại hội, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã trao Quyết định của UBND tỉnh về việc hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định thành Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai mới với 90 hội viên. Việc hợp nhất đánh dấu bước phát triển quan trọng của đội ngũ công chứng viên trong bối cảnh yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và tăng cường an toàn pháp lý ngày càng cao.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Quyết định của UBND tỉnh hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai mới. Ảnh Bảo Long.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua điều lệ sửa đổi, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu Ban Chấp hành gồm 5 thành viên. Ông Phạm Huy Vũ-nguyên Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai cũ được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) giữ chức Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất. Ảnh: Bảo Long.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức nghề nghiệp thống nhất, chuyên nghiệp; nâng cao đạo đức hành nghề, năng lực chuyên môn; đồng hành cùng cơ quan quản lý trong chuẩn hóa nghiệp vụ, góp phần xây dựng môi trường pháp lý an toàn, minh bạch, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.