Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Ân Tường và Hòa Hội

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Ngày 18-12, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai gồm các ông: Đồng Ngọc Ba - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Văn Cảnh - Giám đốc Khu Du lịch Cửa biển (Công ty TNHH TM - DV Quốc Thắng) tiếp xúc cử tri tại xã Ân Tường và Hòa Hội sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

z7338429288065-f3a59fa4e4462c47e70fde6904e880cc.jpg
ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Cảnh tiếp xúc cử tri xã Ân Tường. Ảnh: Phi Long

Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh đã thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Đồng thời xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”; thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó, xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng - chống tham nhũng, phòng - chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Ân Tường và Hòa Hội bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri mong muốn Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua, sớm ổn định cuộc sống.

z7338429305543-1023f7eb374b24848a243ea0cc6523af.jpg
Cử tri xã Ân Tường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phi Long

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, xử lý triệt để các điểm có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm đến đời sống người dân; quan tâm đầu tư các công trình phúc lợi; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Có chính sách, chế độ phù hợp đối với cán bộ công tác tại các thôn, làng; đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

z7339659896182-a5392076d8f32679cfb260b5058aa8c0.jpg
Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đồng Ngọc Ba phát biểu trước cử tri xã Hòa Hội. Ảnh: Phi Long

Phát biểu với cử tri 2 xã Ân Tường và Hòa Hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đồng Ngọc Ba ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị hết sức tâm huyết của cử tri; đồng thời, đánh giá cao nội dung trả lời của lãnh đạo các địa phương trước những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đại biểu cho rằng, trước những vấn đề phát sinh tại cơ sở sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo xã Ân Tường và Hòa Hội cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri; từ đó, đề ra cách giải quyết căn cơ, kịp thời.

Với những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ rà soát toàn bộ, tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời để cử tri được biết trong thời gian sớm nhất.

z7338429299523-bcce9281dcf3d69bb87594f089149580.jpg
Các ĐBQH Đồng Ngọc Ba và Nguyễn Văn Cảnh tặng quà cho học sinh xã Ân Tường. Ảnh: Phi Long

Dịp này, ĐBQH Đồng Ngọc Ba và Nguyễn Văn Cảnh đã tặng 56 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 56 học sinh là con em các gia đình ở xã Ân Tường và Hòa Hội bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

