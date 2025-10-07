Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri tại xã Ia Hrung

GLO- Chiều 7-10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng các ĐBQH: Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội và Rơ Châm H’Phik-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Khươl đã tiếp xúc cử tri xã Ia Hrung.

Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, chính quyền địa phương và cử tri xã Ia Hrung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn (đứng) cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Ia Hrung. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển địa phương.

Cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm thực hiện đền bù thỏa đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường điện 500 kV; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều ý kiến phản ánh thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân; một số tuyến đường liên thôn xuống cấp nghiêm trọng, cần được sửa chữa, nâng cấp sớm; đồng thời, kiến nghị lắp đặt biển báo để hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông trên các tuyến đường dân sinh.

Riêng cử tri thôn Tân An đề xuất xem xét cấp đất xây dựng hội trường thôn phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Cử tri xã Ia Hrung kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai và đầu tư sửa chữa đường giao thông nông thôn. Ảnh: P.D

Ngoài ra, cử tri kiến nghị xem xét thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND xã nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và khoáng sản.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến cấp xã và cấp tỉnh đã được lãnh đạo địa phương cùng các sở, ngành tiếp thu, giải đáp thỏa đáng.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị đến các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết theo quy định.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao quà các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ảnh: P.D

Dịp này, đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.