Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 7-10, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương và đại biểu Lê Hoàng Anh-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Pờ Tó trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Pờ Tó.

ĐBQH Siu Hương và ĐBQH Lê Hoàng Anh tiếp xúc cử tri tại xã Pờ Tó. Ảnh: Mạnh Hà

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, ĐBQH Lê Hoàng Anh đã thông tin nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20-10-2025, dự kiến bế mạc vào ngày 12-12-2025. Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri xã Pờ Tó nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mạnh Hà

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri xã Pờ Tó đã kiến nghị đến các ĐBQH nhiều nội dung. Trong đó, cử tri kiến nghị địa phương quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ cho người cao tuổi, người có công với cách mạng; quan tâm sửa chữa một số tuyến đường hư hỏng, chưa được bê tông hóa.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh tình trạng mất an toàn khi tham gia giao thông bằng xe máy điện của học sinh; tình trạng sạt lở đất ven bờ sông, suối thuộc khu vực thôn 2 ảnh hưởng đến đời sống của một số hộ dân…

Cử tri xã Pờ Tó cũng kỳ vọng, công cuộc sắp xếp lại đơn vị hành chính sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho đất nước.

Bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Mạnh Hà

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ĐBQH cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và chính quyền xã Pờ Tó đã trực tiếp trao đổi, giải đáp rõ ràng, thấu đáo những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị vượt thẩm quyền để chuyển đến Quốc hội xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.