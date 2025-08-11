Đồng chí Huỳnh Văn Trường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó

(GLO)- Ngày 11-8, Đảng bộ xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 120 đại biểu đại diện cho 371 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

﻿ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

﻿Ảnh: Vũ Chi

Dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Xã Pờ Tó được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Pờ Tó và Chư Răng, diện tích tự nhiên 17.789,71 ha với 3.189 hộ dân, người dân tộc thiểu số chiếm 52,66%. Đảng bộ xã sau sáp nhập có 25 tổ chức cơ sở Đảng với 371 đảng viên.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2 xã nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế-xã hội của địa phương đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 7,21%. Trong đó, nông-lâm nghiệp 5,2%; công nghiệp-xây dựng 7,45%; thương mại-dịch vụ 9,71%. Thu ngân sách giai đoạn 2020-2025 đạt hơn 12,9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,29 triệu đồng/năm.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các giá trị văn hóa, bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn, phát huy. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,89%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đảng viên có chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 65 quần chúng ưu tú vào Đảng; tỷ lệ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn đạt 66,7%; Trưởng thôn là đảng viên đạt 100%.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Pờ Tó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 8,4%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 5,1 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hằng năm 3,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 60 triệu đồng; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên…

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu đó, Đảng bộ xã tập trung thực hiện 4 khâu đột phá gồm: Đẩy nhanh công tác lập các cấp độ quy hoạch xã, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực mà xã có tiềm năng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất; tạo sự đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng; tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pờ Tó ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Pờ Tó đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền sau sắp xếp và chất lượng phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại, bức xúc của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hành chính địa phương. Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của cơ sở trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, biến những lợi thế về kinh tế, văn hóa của xã Pờ Tó mới thành động lực phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Đồng chí Huỳnh Văn Trường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Vũ Chi

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí (khuyết 2 đồng chí), đồng chí Huỳnh Văn Trường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.