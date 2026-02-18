Giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo đà phát triển bền vững ở xã biên giới Ia Dom

(GLO)- Nơi tuyến đầu Tổ quốc, xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) có 16,2 km đường biên giáp Campuchia. Từ vùng đất nhiều gian khó, địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh.

Xã biên giới Ia Dom có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh (QP-AN) và phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã luôn xác định rõ: Giữ vững QP-AN là điều kiện tiên quyết, là nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc số 30 - Cột mốc biên giới giữa tỉnh Gia Lai và Campuchia. Ảnh: Hà Duy

Những năm qua, xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng; các mô hình tự quản đường biên, mốc giới, tổ an ninh nhân dân hoạt động hiệu quả. Chính môi trường ổn định đó đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trên nền tảng QP-AN vững chắc, xã Ia Dom chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế khu vực biên giới; tích cực kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại - dịch vụ cửa khẩu, phát triển hạ tầng phục vụ giao thương. Kinh tế nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. Toàn xã có 5 sản phẩm OCOP 3 sao; các chuỗi liên kết tiêu thụ sầu riêng, yến sào được hình thành, mở ra hướng đi bền vững.

Song song với đó, địa phương tăng cường vận động các hộ kinh doanh cá thể phát triển thành doanh nghiệp, tạo động lực mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực quản trị và đóng góp ngân sách.

Kết quả cho thấy bước chuyển mình rõ rệt: từ một địa bàn có nguồn thu ngân sách hằng năm chưa đến 1 tỷ đồng, đến nay, tình hình đã thay đổi tích cực. Tính đến ngày 31-1-2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn (trừ nguồn thu sử dụng đất) đạt trên 8 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao. Đây là dấu mốc quan trọng, phản ánh sức bật mới của kinh tế biên giới Ia Dom.

Với diện tích tự nhiên 14.562 ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp 13.776,17 ha, Ia Dom có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Diện tích trồng cây chủ lực đạt 10.831,47 ha với các loại cây có giá trị kinh tế cao như cao su, điều, cà phê, cây ăn quả.

Điều là một trong những cây trồng chủ lực của xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Dư địa phát triển của địa phương còn rất lớn. Diện tích cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê, điều chiếm tỷ lệ cao, song việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, chuyển đổi giống năng suất cao và liên kết chuỗi giá trị vẫn còn nhiều tiềm năng khai thác. Nếu được đầu tư đồng bộ, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ ổn định, giá trị gia tăng sẽ được nâng lên đáng kể.

Đặc biệt, khoảng 1.700 ha đất đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Nếu được giao cho địa phương quản lý, sử dụng đúng quy định, đây sẽ là nguồn lực to lớn để quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung hoặc các dự án phù hợp với điều kiện khu vực biên giới. Quỹ đất này, khi được khai thác hiệu quả, sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được xã Ia Dom đặc biệt quan tâm. Quan điểm xuyên suốt của địa phương là phát triển kinh tế phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Toàn xã hiện có 2.200 hộ với 8.686 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 691 hộ với 3.072 nhân khẩu, sinh sống tại 7 thôn, làng. Trước đây, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, phụ thuộc nhiều vào thời tiết; hạ tầng giao thông còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao.

Xã Ia Dom đang “thay da đổi thịt” từng ngày. Ảnh: Lê Nam

Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, liên thôn được cứng hóa; đường nội đồng bê tông hóa thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất; nhà cửa khang trang, cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%; 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm…

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, xã đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, với 1.309 suất quà (tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng).

Những phần quà nghĩa tình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia nơi biên cương Tổ quốc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

UBND các xã Ia Dom, Ia Nan và Ia Pnôn ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án "Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới" với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72. Ảnh: R'Piên

Thực tiễn ở xã Ia Dom khẳng định rõ: QP-AN vững chắc là “bệ đỡ” của phát triển kinh tế; kinh tế tăng trưởng là điều kiện để nâng cao tiềm lực quốc phòng; an sinh xã hội được bảo đảm sẽ củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng bền chặt. Sự kết hợp hài hòa giữa 3 trụ cột: QP-AN và phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội đang tạo nên diện mạo mới cho xã biên giới Ia Dom.

Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khi biên giới bình yên, kinh tế khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, Ia Dom sẽ ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là “phên dậu” vững chắc và là điểm sáng kinh tế nơi tuyến đầu Tổ quốc.