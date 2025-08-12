Xây dựng xã biên giới Ia Dom vững mạnh toàn diện

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho 325 đảng viên của 16 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã. Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Trịnh Việt Thành-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II-Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Huy Toàn

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Ia Dom đã hoàn thành đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Theo đó, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh, hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện. Công tác giáo dục, y tế và việc thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Ước đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%. Tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 5%.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 86%; tỷ lệ đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 84%.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Huy Toàn

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030 xã Ia Dom phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngang tầm nhiệm vụ. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phấn đấu đưa xã Ia Dom phát triển toàn diện, trở thành xã động lực, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng.

Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ mới như: phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,4%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 80 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 9,6 tỷ đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2030 giảm xuống dưới 1,05%... Đại hội cũng đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Dom đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Ia Dom là 1 trong 7 xã biên giới của tỉnh và cũng là 1 trong 9 xã trên địa bàn tỉnh không phải sáp nhập với các xã khác. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền xã cần nhận thức rõ về vai trò, vị trí của xã mới hiện nay như một chính quyền tỉnh thu nhỏ. Nhiệm vụ đặt ra rất lớn, là thách thức đối với đội ngũ cán bộ của xã trong nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Dom nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ.

﻿Ảnh: Huy Toàn

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, với vị trí chiến lược nằm trên trục Quốc lộ 19 đi Campuchia, có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế-xã hội.

Đảng bộ, chính quyền xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ trước yêu cầu mới, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Tập trung phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện đạt chỉ tiêu đã được tỉnh định hướng và cụ thể hóa trong Nghị quyết của Đại hội, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 7,4%.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Ia Dom nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Trần Ngọc Phận được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Dựa trên tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, xã cần định hướng cho người dân phát triển các loại cây trồng phù hợp, hình thành vùng nguyên liệu lớn, sản xuất theo tiêu chuẩn để đảm bảo yêu cầu của thị trường. Tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch; quan tâm công tác bảo vệ môi trường; tập trung công tác chuyển đổi số. Đặc biệt, xã Ia Dom cần gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chính quyền biên giới, tăng cường hợp tác, xây dựng mối đoàn kết hữu nghị với lực lượng chức năng và người dân xã Pó Nhầy (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Dom sẽ thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, mở ra giai đoạn phát triển mới, xây dựng xã vững mạnh toàn diện.