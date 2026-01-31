Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xã Tuy Phước kết nghĩa với xã biên giới Ia Dom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 31-1, tại xã Ia Dom, Đảng ủy xã Tuy Phước và Đảng ủy xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nghĩa giữa 2 địa phương. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Ia Dom và Tuy Phước đã thông báo tình hình và những định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Từ đó, thảo luận, thống nhất các nội dung kết nghĩa giữa 2 xã trong thời gian tới.

dang-uy-xa-tuy-phuoc-ket-nghia-voi-dang-uy-xa-ia-dom.jpg
Xã Tuy Phước kết nghĩa với xã Ia Dom. Ảnh: Mạnh Hà

Theo đó, 2 địa phương xác định hoạt động kết nghĩa nhằm phát huy tinh thần tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Đồng thời, huy động, kết nối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân ở khu vực biên giới.

quang-canh-buoi-le.jpg
Quang cảnh lễ kết nghĩa. Ảnh: Mạnh Hà

Theo bản giao ước được ký kết, hoạt động kết nghĩa giữa 2 địa phương sẽ tập trung vào các nội dung: trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tổ chức các phiên giới thiệu tiềm năng kinh tế, sản phẩm chủ lực, xúc tiến thương mại; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đồng thời, phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách; trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

dang-uy-xa-tuy-phuoc-tang-dang-uy-xa-ia-dom-100-trieu-dong-de-trien-khai-cac-chuong-trinh-an-sinh-xa-hoi.jpg
Xã Tuy Phước tặng 100 triệu đồng để xã Ia Dom triển khai các chương trình an sinh xã hội. Ảnh: Mạnh Hà

Nhân dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước trao tặng 100 triệu đồng để xã Ia Dom thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tin tức

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

null