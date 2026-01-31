Xã Tuy Phước kết nghĩa với xã biên giới Ia Dom

(GLO)- Chiều 31-1, tại xã Ia Dom, Đảng ủy xã Tuy Phước và Đảng ủy xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nghĩa giữa 2 địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Ia Dom và Tuy Phước đã thông báo tình hình và những định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Từ đó, thảo luận, thống nhất các nội dung kết nghĩa giữa 2 xã trong thời gian tới.

Xã Tuy Phước kết nghĩa với xã Ia Dom. Ảnh: Mạnh Hà

Theo đó, 2 địa phương xác định hoạt động kết nghĩa nhằm phát huy tinh thần tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Đồng thời, huy động, kết nối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân ở khu vực biên giới.

Quang cảnh lễ kết nghĩa. Ảnh: Mạnh Hà

Theo bản giao ước được ký kết, hoạt động kết nghĩa giữa 2 địa phương sẽ tập trung vào các nội dung: trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tổ chức các phiên giới thiệu tiềm năng kinh tế, sản phẩm chủ lực, xúc tiến thương mại; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đồng thời, phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách; trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Xã Tuy Phước tặng 100 triệu đồng để xã Ia Dom triển khai các chương trình an sinh xã hội. Ảnh: Mạnh Hà

Nhân dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước trao tặng 100 triệu đồng để xã Ia Dom thực hiện công tác an sinh xã hội.