Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

Buôn Sô M’lơng có 93 hộ dân/525 nhân khẩu, trong đó có 15 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, sinh kế chưa ổn định, mức sống thấp.
Tại buổi lễ, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ kết nghĩa, thống nhất phối hợp hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn đã trao nhiều phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng, góp phần giúp bà con đón Tết Bính Ngọ 2026 thêm ấm áp.