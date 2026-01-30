Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Đại diện Trường Đại học Quy Nhơn và buôn Sô M'lơng ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: H.H

Buôn Sô M’lơng có 93 hộ dân/525 nhân khẩu, trong đó có 15 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, sinh kế chưa ổn định, mức sống thấp.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ kết nghĩa, thống nhất phối hợp hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều phần quà được trao cho người dân buôn Sô M'Lơng. Ảnh: H.H

Nhân dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn đã trao nhiều phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng, góp phần giúp bà con đón Tết Bính Ngọ 2026 thêm ấm áp.