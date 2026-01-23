Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phú Thiện công nhận 29 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS

(GLO)- Chiều 22-1, UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS năm học 2025-2026.

gen-h-z7457611898487-7245760acb96386917c316f9744176c6.jpg
Ban tổ chức tặng giấy khen cho 15 giáo viên có thành tích xuất sắc trong hội thi. Ảnh: ĐVCC

Diễn ra từ ngày 22 đến 31-12-2025, hội thi thu hút 30 thí sinh là giáo viên chủ nhiệm lớp bậc THCS trong toàn xã tham gia. Các thí sinh trải qua 2 phần thi: Thực hành tổ chức một tiết hoạt động giáo dục theo phân công của Ban tổ chức; trình bày biện pháp mới góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các giáo viên đã mang đến hội thi nhiều giải pháp sáng tạo, thiết thực, bám sát thực tiễn. Nhiều giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số được Ban Giám khảo đánh giá cao về tính hiệu quả và khả năng áp dụng trong thực tế.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao quyết định công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS năm học 2025-2026 cho 29 thí sinh. Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 15 giáo viên có thành tích xuất sắc trong hội thi. Trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 12 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Trang (Trường THCS Trần Quốc Toản).

