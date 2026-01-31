Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường An Nhơn kết nghĩa với làng Hòn Mẻ (xã Vân Canh)

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa làng Hòn Mẻ (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa phường An Nhơn và làng Hòn Mẻ. 

Làng Hòn Mẻ hiện có 170 hộ với 623 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Chăm. Toàn làng còn 12 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo. Sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và lao động làm thuê, vì thế, đời sống còn nhiều khó khăn.

1.jpg
Lãnh đạo phường An Nhơn và làng Hòn Mẻ ký kết biên bản ghi nhớ kết nghĩa. Ảnh: Ngô Sương

Tại buổi lễ, đại diện 2 địa phương đã ký kết biên bản ghi nhớ kết nghĩa, thống nhất phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng - chống các tập tục lạc hậu; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, phường An Nhơn sẽ quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đối tượng yếu thế; đồng hành cùng người dân làng Hòn Mẻ cải thiện sinh kế, từng bước nâng cao đời sống.

2.jpg
Lãnh đạo phường An Nhơn tặng quà cho các hộ dân làng Hòn Mẻ. Ảnh: Ngô Sương

Dịp này, phường An Nhơn đã trao tặng 170 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các hộ dân làng Hòn Mẻ, góp phần động viên bà con vui xuân, đón Tết đầm ấm.

