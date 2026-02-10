Gia Lai triển khai nhiệm vụ phòng, chống khủng bố năm 2026

(GLO)- Sáng 10-2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến một số địa phương trong tỉnh.

Thừa ủy nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, trong năm 2025, công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp, ngành đã chủ động triển khai toàn diện nhiệm vụ được giao; công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với nguy cơ khủng bố được thực hiện hiệu quả; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tiếp tục được siết chặt.

Nhờ vậy, nhiều nguy cơ nảy sinh khủng bố được kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra tình huống bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình năm 2025, chỉ rõ những khó khăn và nguyên nhân hạn chế; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác năm 2026.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhiệm vụ năm tới cần được triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp diễn biến tình hình, nhằm phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay từ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Dũng Nhân

Dự báo năm 2026, tình hình thế giới và khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; trong đó hoạt động khủng bố, cực đoan bạo lực có xu hướng thay đổi phương thức, thủ đoạn.

Trước yêu cầu đó, Ban Chỉ đạo đề nghị các sở, ngành và địa phương thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chủ động thu thập, phân tích, dự báo tình hình; phát hiện sớm các dấu hiệu cực đoan; rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, kỹ năng nhận diện nghi vấn cho người dân; tổ chức huấn luyện, diễn tập liên ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, cảnh báo.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay từ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm xây dựng thế trận phòng, chống khủng bố vững chắc, giữ vững an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh.