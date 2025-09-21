Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

ANH TUẤN
(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Cuộc luyện tập diễn ra trên tình huống giả định có đối tượng gây rối, xâm nhập trái phép vào khu vực mục tiêu. Qua đó, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra khả năng tổ chức, điều hành và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm phối hợp nhịp nhàng trong xử lý tình huống khẩn cấp. Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung phương án phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

bo-chi-huy-quan-su.jpg
Giao nhiệm vụ cho các lực lượng tại thực địa trong luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Ảnh: Anh Tuấn

Quá trình luyện tập được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc chỉ huy - điều hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các khâu chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức lực lượng đến bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đều được thực hiện chu đáo. Cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh vững vàng, chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống.

anh-2-2790.jpg
Lực lượng Đại đội trinh sát cơ giới 1 cơ động bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Ảnh: Anh Tuấn

Hoạt động luyện tập lần này góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, khẳng định tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng vũ trang tỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

