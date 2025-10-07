Cử tri xã Ia Khươl kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

(GLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai diễn ra sáng 7-10, cử tri xã Ia Khươl đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh.

Dự hội nghị có các ĐBQH tỉnh: ông Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội; bà Rơ Châm H’Phik-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Khươl.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: P.D

Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, chính quyền địa phương và cử tri xã Ia Khươl.

Tại hội nghị, đại biểu Đinh Ngọc Quý đã thông tin đến cử tri nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Cử tri xã Ia Khươl kiến nghị các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ gỗ để sửa chữa nhà rông truyền thống tại các làng; thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng nhằm góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tạo sinh kế cho người dân; xem xét đầu tư xây dựng cầu Kon Hoh Klong phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất trên diện tích hơn 200 ha của người dân làng Kon Sơ Lăng; xây dựng nhà bán trú tại Trường THPT Phạm Hồng Thái do học sinh tại khu vực xã Hà Tây (cũ) phải đi quãng đường xa đến trường.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực khác, như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư làm đường giao thông nội thôn, nội đồng; hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại một số tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, làng; hỗ trợ kinh phí làm nhà vệ sinh tại một số nhà sinh hoạt cộng đồng... Đồng thời, đề xuất các cơ quan chức năng quan tâm, có giải pháp cụ thể giúp địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Cử tri xã Ia Khươl kiến nghị đến ĐBQH nhiều vấn đề thiết thực đến đời sống dân sinh. Ảnh: P.D

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo xã và các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp thỏa đáng những vấn đề cử tri quan tâm.

Lãnh đạo xã Ia Khươl cũng thẳng thắn chia sẻ một số khó khăn hiện nay của địa phương, mong muốn cử tri cảm thông, chia sẻ. Cụ thể, sau sáp nhập, toàn xã có 18/26 làng thuộc diện khó khăn, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cần thực hiện theo lộ trình và có trọng tâm, trọng điểm.

Lãnh đạo xã Ia Khươl cũng kiến nghị tỉnh quan tâm mở rộng tuyến quốc lộ 19B đi qua địa bàn; xem xét, bàn giao diện tích rừng hiện do xã quản lý, bảo vệ về Ban Quản lý rừng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh các ý kiến, kiến nghị của cử tri thể hiện những nguyện vọng chính đáng của người dân. Do đó, lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Đặc biệt, địa phương cần khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch chung, làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Cần tiếp tục triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, cần chú trọng tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn cũng nhấn mạnh nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ kết quả” trong triển khai công việc và cho rằng, cấp xã còn nhiều khó khăn, nhu cầu của người dân rất lớn. Vì vậy, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã để xác định thứ tự ưu tiên giải quyết, tạo sự lan tỏa và tác động tích cực đến các lĩnh vực khác.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn. Ảnh: P.D

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 10 gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.